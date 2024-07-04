EURO 2024'te Merih Demiral'a ceza verildi mi? TFF'den açıklama geldi

EURO 2024 VE MERİH DEMİRAL'IN 'BOZKURT' HAREKETİ



EURO 2024'te Türkiye, Avusturya'yı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maçın yıldızı olan Merih Demiral, attığı gol sonrası 'bozkurt' işareti yaparak sevincini yaşadı. Ancak bu hareket, UEFA tarafından disiplin soruşturmasına neden oldu. UEFA'nın 2 Temmuz 2024'te Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada, Merih Demiral'ın uygunsuz davranışları nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi. UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

"MERİH DEMİRAL'A İKİ MAÇ CEZA VERİLDİ" İDDİASI

Bild gazetesinin haberine göre, UEFA'nın Merih Demiral'a iki maç men cezası verdiği öne sürüldü. Bu iddia, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu.

tv100'de Erdoğan Aktaş'la Eşit Ağırlık programında, muhabir Kadir Yüksel, Merih Demiral'ın ceza aldığına dair iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Yüksel, Almanya'da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) aldığı bilgilere dayanarak, Merih Demiral'ın yarın öğle saatine kadar savunma süresinin olduğunu belirtti. Bu açıklamaların ardından Aktaş, 'Ceza verildiği iddiası doğru değil' dedi.



TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

TFF, Bild gazetesinin haberine dair resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır," denildi. TFF, sürecin devam ettiğini ve ceza iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti yapmasının ardından UEFA'nın başlattığı soruşturma, futbol dünyasında farklı görüşlere neden oldu. UEFA, soruşturmanın sonuçlarına göre ceza verip vermeyeceğine karar verecek. Bu süreçte, TFF'nin savunması önemli bir rol oynayacak.



CEZANIN OLASI SONUÇLARI

Eğer UEFA, Merih Demiral'a ceza verirse, bu karar Türkiye Milli Takımı'nın savunma hattında önemli bir kayıp anlamına gelecek. Merih Demiral, takımın önemli bir parçası ve performansı ile dikkat çekiyor. Ancak TFF'nin savunmasının etkili olması durumunda cezanın önüne geçilebilir.

Futbol camiasında, Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti yapması ve bunun üzerine disipline sevk edilmesi farklı tepkilere yol açtı. Kimi çevreler, oyuncunun milliyetçi duygularını ifade etme hakkını savunurken, bazıları ise sporun politikadan bağımsız olması gerektiğini vurguladı.



Merih Demiral'ın UEFA tarafından disipline sevk edilmesi ve Bild gazetesinin iki maç ceza verildiği yönündeki iddiası, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. TFF'nin resmi açıklaması ve sürecin devam ettiği yönündeki bilgilendirme, konunun netleşmesini bekleyen futbolseverler için önemli bir gelişme oldu. UEFA'nın nihai kararı, hem Türkiye Milli Takımı'nın geleceği hem de Merih Demiral'ın kariyeri için belirleyici olacak.

