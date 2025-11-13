EURO 2028: Açılış Cardiff, Final Londra

UEFA, EURO 2028 açılış maçını Cardiff’te, finali ise Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacağını açıkladı; tanıtım Londra’da yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 10:03
Turnuva tanıtımı ve UEFA açıklaması

UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028) kapsamında açılış maçının Galler’in başkenti Cardiff’te, final müsabakasının ise İngiltere’nin başkenti Londra’da oynanacağını duyurdu.

Turnuva markasının tanıtımı Londra'da gerçekleştirildi. Etkinlikte İngiltere ve İrlanda genelinde yeni logo ve ev sahibi şehir logoları, ünlü simge yapılara uygulanan ışık projeksiyonları ve şehir merkezlerindeki dijital ekranlarla sergilendi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Futbol evrensel bir dildir. Tutkuyu, beceriyi, cesareti, dayanışmayı ve saygıyı her şeyden daha iyi ifade eder. EURO 2028’de hepimiz futbolu konuşacağız; yüksek sesle ve birlik içinde. Taraftarlar bu turnuvanın kalbi olacak. Maçların sahnelenme biçimiyle, ev sahibi şehirler ve stadyumlardaki hizmetlerle, hem mekanlarda hem de dünya genelinde taraftar deneyimini en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Böylece her zamankinden daha fazla insan bu etkinliğin tadını doyasıya çıkarabilir"

Açılış ve Kapanış Maçları

Turnuva, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler ortak organizasyonuyla düzenlenecek ve 24 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Eleme kuraları 6 Aralık 2026 tarihinde Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta çekilecek.

EURO 2028’in açılış maçı 9 Haziran 2028 tarihinde Cardiff’te bulunan Galler Ulusal Stadı’nda oynanacak. Turnuvanın final karşılaşması ise 9 Temmuz 2028 tarihinde Londra’daki Wembley Stadı’nda gerçekleştirilecek.

