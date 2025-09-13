EuroBasket 2025: Türkiye 94-68 ile Finalde — Ergin Ataman 'Şampiyonluğu İstiyoruz'

Yarı finalde Yunanistan'ı 94-68 yenen A Milli Takımın başantrenörü Ergin Ataman, madalyanın yetmeyeceğini, şampiyonluk için sonuna kadar savaşacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 00:13
EuroBasket 2025: Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 Yenerek Finale Yükseldi

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maç sonrası başantrenör Ergin Ataman ve milli oyuncu Ercan Osmani Arena Riga'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ataman: "Şampiyonluğu istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız"

Başantrenör Ergin Ataman, elde edilen galibiyeti "inanılmaz" olarak nitelendirerek, "Madalya bizi tatmin etmeyecek. Şampiyonluğu istiyoruz." dedi. Ataman maçın seyrine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Maça savunmada çok agresif başladık ve oyunu kontrol ettik. Oyuncular planımıza inandı ve sahaya inanılmaz bir efor koydu. Bu tip turnuvalarda gördüğüm en iyi savunmayı yaptık. Yunanistan çok iyi bir takım. Onların etkili hücum yapmasına izin vermedik. Ercan Osmani çok iyi iş çıkardı. Giannis Antetokounmpo'yu durdurmayı başardı. Çok akıllı ve agresif oynadı. İnanılmaz bir galibiyet elde ettik ama bu bizim için yeterli değil. Şampiyonluğu kazanmak için hazırız."

59 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, "İlk 4'e kaldıktan sonra madalya bizi tatmin etmeyecek. Şampiyonluğu istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız. Biliyorum ki Türkiye'de milyonlar TRT 1'den, Türkiye'nin bir numaralı devlet televizyonundan maçı izledi. Coşkuyla maçı izlediler ve mutlu oldular. Soyunma odasında Sayın Cumhurbaşkanımız da aradı. Hem beni hem de takımı tebrik etti. O da şampiyonluk beklediğini söyledi. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geliyor. Hepsine destekleri için teşekkür ediyorum. Bu bir son olmamalı. Bu akşamki performansı unutup hep birlikte finale odaklanmalıyız. Türk basketbol tarihinin en büyük zaferi inşallah pazar günü şampiyon olduğumuzda olacak." şeklinde konuştu.

Ercan Osmani'den Açıklama

Karşılaşmada kaydettiği 28 sayıyla galibiyette başrol oynayan Ercan Osmani, finale yükseldikleri için mutlu olduğunu belirtti. Osmani, kendilerini maça çok iyi hazırladığı için Ergin Ataman'a ve sakatlığı bulunan kaptan Cedi Osman'ı maça yetiştirdikleri için takım doktorlarına teşekkür etti.

