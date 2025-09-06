DOLAR
EuroBasket 2025: Türkiye İsveç'i 85-79 Yenip Çeyrek Finale Yükseldi

EuroBasket 2025'te Türkiye, İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale yükseldi; Bakan Osman Aşkın Bak ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 15:13
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "İnişler-çıkışlar oldu ama milli takım, tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi"

A Milli Takım, EuroBasket 2025 son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Arena Riga'daki müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Osman Aşkın Bak, A Milli Takım'ı çeyrek finale yükselmesi dolayısıyla tebrik ederek, "Bu tip turnuvalarda her maç zordur. Zor maçı başarıyla tamamladık. İnişler çıkışlar oldu ama milli takım, tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi. Milletimizi sevindirdikleri için milli takımımızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, ayrıca ülke sporundaki diğer başarılara dikkat çekerek, "A Milli Kadın Voleybol Takımımız Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı. Onlara da başarılar diliyoruz. A Milli Futbol Takımımız da Gürcistan'ı 3-2 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi başlangıç yaptı. Bütün takımlarımızı ve sporcularımızı, milletimizi gururlandırdıkları için tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora yaptığı yatırımlar sonucunda yeni başarılarla ülkemizin dünya sporunda önemli bir yere ilerlediğini ifade edebiliriz. Yolları açık olsun. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Hidayet Türkoğlu'na da başarı dileyen Osman Aşkın Bak, ay-yıldızlıların şampiyonada oynayacağı maçlara gelmeye devam edeceğini kaydetti.

Hidayet Türkoğlu: "Çeyrek finale kalmak çok değerli"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın sergilediği mücadelenin çeyrek finalde kendilerine yer kazandırdığını vurguladı. Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın maça gelmesinin kendileri için "uğur" getirdiğini belirterek, "Şeref verdiniz. En önemli maçımızda bizi yalnız bırakmadınız. Türk basketbolu için çok anlamlıydı. Çeyrek finale kalmak bizim için çok değerliydi. Takımı kutluyoruz. İnanılmaz mücadele ettiler. Maçın inişleri ve çıkışları oldu. İnanılmaz mücadele ettiler. Hepsiyle gurur duyuyoruz. İnşallah böyle hikaye yapmaya devam ederler." değerlendirmesinde bulundu.

