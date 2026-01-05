DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Zeki Yavru: "Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız"

Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Yeni Adana Stadyumu'ndaki basın toplantısında maç hedeflerini ve takımın durumunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 19:14
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 19:25
Zeki Yavru: "Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız"

Zeki Yavru: "Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız"

Basın toplantısında hedef net: kazanmak

Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Yeni Adana Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Fenerbahçe ve Samsunspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı.

Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, "Geçen sezon göstermiş olduğumuz büyük başarının ardından burada, bu turnuvada bulunmanın mutluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Yavru, toplantıda takımın durumuyla ilgili olarak, "Yarınki maçın zorluğunun bilincindeyiz. Bizler de iyi hazırlandık. Zor bir ilk yarı geçirdik. Hem Avrupa’da hem de ligde zorlu süreçler geçirdik. Sakatlığı bulunan, aramızdan ayrılan arkadaşlarımız var. Ne olursa olsun buraya geldik. Yarın kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız" sözlerine yer verdi.

TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇI AÇIKLAMALARDA BULUNAN SAMSUNSPOR KAPTANI ZEKİ YAVRU," GEÇEN...

TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇI AÇIKLAMALARDA BULUNAN SAMSUNSPOR KAPTANI ZEKİ YAVRU," GEÇEN SEZON GÖSTERMİŞ OLDUĞUMUZ BÜYÜK BAŞARININ ARDINDAN BURADA, BU TURNUVADA BULUNMANIN MUTLUĞUNU VE GURURUNU YAŞIYORUZ" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Spor Lisesi Genç Kızlar Futsal Şampiyonu
2
Domenico Tedesco: "Bu maç için hazırız" — Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finali
3
Burak Yılmaz: 'Her Maçı Kazanmak İstiyoruz' — Gaziantep FK Antalya Kampı
4
Milan Skriniar: 'Turkcell Süper Kupa'da Finalde Olmak İstiyoruz'
5
Zeki Yavru: "Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız"
6
Thomas Reis: "Yarın Güzel Bir Maç Olacak" — Samsunspor, Turkcell Süper Kupa
7
Amed Sportif Faaliyetler, Florent Hasani ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları