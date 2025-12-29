Galatasaray, Turkcell Super Kupa yarı finaline Trabzonspor hazırlığıyla başladı

Galatasaray, Turkcell Super Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün resmen başladı.

Antrenman detayları

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Çalışma, iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışması ile devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda, topa sahip olma çalışmasının ardından idman çift kale maç ile sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın 12.00 ve 17.00'de yapacakları idmanlarla sürdürecek.

