Kayserispor Antalya kampına start verdi

Hazırlıklar Radomir Djalovic yönetiminde

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Antalya kampına dün akşam antrenmanıyla start verildi. Teknik Direktör Radomir Djalovic nezaretinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, kamp programı kapsamında hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürecek.

Kampın ilk gününde Teknik Direktör Radomir Djalovic yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Ardından koşu çalışmaları ile tempoyu artıran antrenman, son bölümde yapılan pas oyunları ile noktalandı.

Sarı-kırmızılı ekip, bugün yapacağı antrenman ile kamp çalışmalarını sürdürecek.

