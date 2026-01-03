DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.870.067,09 -0,36%

Kayserispor Antalya Kampına Start Verdi

Kayserispor, Süper Lig ikinci yarı hazırlıkları için Antalya kampına dün akşam antrenmanla başladı; Radomir Djalovic yönetiminde çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:10
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:10
Kayserispor Antalya Kampına Start Verdi

Kayserispor Antalya kampına start verdi

Hazırlıklar Radomir Djalovic yönetiminde

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Antalya kampına dün akşam antrenmanıyla start verildi. Teknik Direktör Radomir Djalovic nezaretinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, kamp programı kapsamında hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürecek.

Kampın ilk gününde Teknik Direktör Radomir Djalovic yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Ardından koşu çalışmaları ile tempoyu artıran antrenman, son bölümde yapılan pas oyunları ile noktalandı.

Sarı-kırmızılı ekip, bugün yapacağı antrenman ile kamp çalışmalarını sürdürecek.

SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR, LİGİN İKİNCİ YARISI ÖNCESİ HAZIRLIKLARINA ANTALYA’DA...

SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR, LİGİN İKİNCİ YARISI ÖNCESİ HAZIRLIKLARINA ANTALYA’DA BAŞLADI

SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR, LİGİN İKİNCİ YARISI ÖNCESİ HAZIRLIKLARINA ANTALYA’DA...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Aurelio, Fenerbahçe U19 Teknik Sorumlusu Oldu
2
Konyaspor Antalya Kampında Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Alanyaspor, Joao Pereira ile devre arası hazırlıklarını sürdürüyor
4
Ömer Faruk Beyaz Esenler Erokspor'da
5
Beşiktaş Antalya'da Salon Çalışmasıyla Devre Arası Hazırlığını Sürdürdü
6
Bahçeşehir Koleji 100-60 Aliağa Petkim | BSL 14. Hafta
7
Kayseri Büyükşehir Spor Kulübü 2025’te 688 Madalya Kazandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları