Afyon'da Gelişim Ligi Maçı: Denizli İdmanyurdu'ndan Kocatepe D-1 Sahasına Tepki

TFF U14-U15 Gelişim Ligi'nde Afyonkarahisar Anadolu Gücü ile Denizli İdmanyurdu arasında Kocatepe D-1 sahası tartışma yarattı; konuk takım saha koşullarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:52
Afyon'da Gelişim Ligi Maçı: Denizli İdmanyurdu'ndan Kocatepe D-1 Sahasına Tepki

Afyon'da Gelişim Ligi mücadelesi saha tartışmasıyla gündemde

TFF U14, U15 Gelişim Ligi 13. Grup 15. haftasında Afyonkarahisar Anadolu Gücü Spor ile Denizli İdmanyurdu takımları, 21 Aralık 2025 tarihinde Kocatepe Spor Kompleksi D-1 sahasında karşılaştı. Maçların oynandığı saha koşulları ve tesis altyapısı, konuk ekip tarafından tepkiyle karşılandı.

Maç sonuçları

Karşılaşmaların sonunda Denizli İdmanyurdu, U14 yaş grubunda rakibini 3-1, U15 yaş grubunda ise 5-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapadı.

Konuk takımın iddiaları ve itirazları

Denizli İdmanyurdu yöneticileri, maçın verildiği saha seçimini eleştirerek tesisin yetersiz altyapısına dikkat çekti. Yapılan açıklamada, sahada soyunma odası bulunmadığı, zeminin toprak olması nedeniyle futbol oynamaya elverişli olmadığı, saha çizgilerinin belirgin olmadığı ve kale direklerinin uygun şekilde bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ilgili tesislerin zorunlu ihtiyaçların karşılandığı bölümlere 7-8 dakika yürüme mesafesinde olduğu bilgisi yer alırken, yöneticiler maç sırasındaki uygulamaya dair şu eleştiriyi dile getirdi: "Çocuklar 13, 14 yaşında; tesiste soyunma odası yok. Mevsim kış, soyunma odası diye bize gösterilen yer maç oynanacak sahaya en az 10 dakika yürüme mesafesinde. Bu çocuklar kış günü devre arasında ne yapacaklar? Acil insani tuvalet ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklar?"

Yöneticiler, kompleks içindeki diğer sahaların daha uygun olduğu halde neden Gelişim Ligi maçlarına en kötü zeminli ve soyunma odası olmayan sahaların verildiğini sorguladı ve konunun araştırılması gerektiğini vurguladı.

Öne çıkan noktalar: Maç günü 21 Aralık 2025, saha: Kocatepe Spor Kompleksi D-1, ekipler: Afyonkarahisar Anadolu Gücü SporDenizli İdmanyurdu, sonuçlar: U14 3-1, U15 5-1. Denizli İdmanyurdu yöneticileri saha ve tesis koşullarına tepki gösterdi.

