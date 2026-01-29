Euroleague: Fenerbahçe 79-62 A. Efes — 17. galibiyet

Fenerbahçe 79-62 A. Efes — Euroleague'de kritik galibiyet
Euroleague’in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaştığı A. Efes’i 79-62 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligdeki 17. galibiyetini elde etti.
Maç Detayları
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Tomasz Trawicki (Polonya)
Kadrolar
Fenerbahçe: Horton-Tucker 22, De Colo 12, Biberovic 10, Baldwin 8, Metecan 8, Jantunen 6, Melli 5, Onuralp 3, Bacot 3, Birch 2, Bonzie Colson
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
A. Efes: PJ Dozier 9, Nick Weiler-Babb 2, Vincent Poirier 4, Sarper Mutaf 2, Ercan Osmani, Saben Lee 19, Şehmus Hazer 7, Erkan Yılmaz, Cole Swider 9, Kai Jones 2, Rolands Smits 2, Brice Dessert 6
Başantrenör: Pablo Laso
Periyot Sonuçları
1. Periyot: 25-8
Devre: 39-25
3. Periyot: 61-39
