Euroleague: Fenerbahçe 79-62 A. Efes — 17. galibiyet

Euroleague 25. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker'de A. Efes'i 79-62 yendi; sarı-lacivertliler ligde 17. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 22:55
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:55
Fenerbahçe 79-62 A. Efes — Euroleague'de kritik galibiyet

Euroleague’in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaştığı A. Efes’i 79-62 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligdeki 17. galibiyetini elde etti.

Maç Detayları

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Tomasz Trawicki (Polonya)

Kadrolar

Fenerbahçe: Horton-Tucker 22, De Colo 12, Biberovic 10, Baldwin 8, Metecan 8, Jantunen 6, Melli 5, Onuralp 3, Bacot 3, Birch 2, Bonzie Colson
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

A. Efes: PJ Dozier 9, Nick Weiler-Babb 2, Vincent Poirier 4, Sarper Mutaf 2, Ercan Osmani, Saben Lee 19, Şehmus Hazer 7, Erkan Yılmaz, Cole Swider 9, Kai Jones 2, Rolands Smits 2, Brice Dessert 6
Başantrenör: Pablo Laso

Periyot Sonuçları

1. Periyot: 25-8

Devre: 39-25

3. Periyot: 61-39

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

