UEFA Avrupa Ligi: FCSB 0-1 Fenerbahçe (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda FCSB karşısında İsmail'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 00:19
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 00:19
UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rumen ekibi FCSB ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Gol: İsmail (dk. 18) (Fenerbahçe)

7. dakikada sol kanattan Oosterwolde’nin ortasında ceza sahası içinde Talisca’nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

17. dakikada Nene’nin sol kanattan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Kerem’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarnovanu’dan döndü. Dönen topu arka direkte En-Nesyri ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

18. dakikada sağ kanattan Kerem’in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde İsmail’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

31. dakikada Thiam’ın savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Olaru’nun ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı çeldi.

36. dakikada Thiam’ın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi.

Stat: National Arena

Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic

FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Politic, Thiam

Yedekler: Razvan Udrea, Lukas Zima, Valentin Cretu, Joyskim Dawa, David Kiki, Andrei Dancus, Mihai Toma, George Popescu, Juri Cisotti

Teknik Direktör: Elias Charalambous

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Alaettin Ekici

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Sarı kart: İsmail (Fenerbahçe)

Emre Karadeniz

