UEFA Avrupa Ligi: FCSB 0-1 Fenerbahçe (İlk yarı)
İlk yarı özeti
UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rumen ekibi FCSB ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Gol: İsmail (dk. 18) (Fenerbahçe)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sol kanattan Oosterwolde’nin ortasında ceza sahası içinde Talisca’nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
17. dakikada Nene’nin sol kanattan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Kerem’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarnovanu’dan döndü. Dönen topu arka direkte En-Nesyri ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
18. dakikada sağ kanattan Kerem’in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde İsmail’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
31. dakikada Thiam’ın savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Olaru’nun ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı çeldi.
36. dakikada Thiam’ın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi.
Stat ve hakemler
Stat: National Arena
Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic
Kadrolar
FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Politic, Thiam
Yedekler: Razvan Udrea, Lukas Zima, Valentin Cretu, Joyskim Dawa, David Kiki, Andrei Dancus, Mihai Toma, George Popescu, Juri Cisotti
Teknik Direktör: Elias Charalambous
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Youssef En-Nesyri
Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Alaettin Ekici
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Diğer
Sarı kart: İsmail (Fenerbahçe)
