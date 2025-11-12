Euroleague: Fenerbahçe 84-75 Maccabi Tel Aviv — Münih’te Zafer

Fenerbahçe Beko, Euroleague 10. hafta maçında güvenlik gerekçesiyle Münih’te oynanan mücadelede Maccabi Tel Aviv’i 84-75 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 02:01
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 02:01
Euroleague: Fenerbahçe 84-75 Maccabi Tel Aviv — Münih’te Zafer

Fenerbahçe 84-75 Maccabi Tel Aviv — Münih’te kritik galibiyet

Fenerbahçe Beko, Euroleague 10. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Güvenlik nedeniyle Almanya’nın Münih kentinde oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 84-75’lik skorla kazandı.

Maç Detayları

Salon: SAP Garden

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Saulius Racys (İsveç), Leandro Lezcano (Arjantin)

Takım Kadroları ve Skor Katkıları

Fenerbahçe: Nicolo Melli 8, Talen Horton Tucker 13, Devon Hall 15, Tarık Biberovic 4, Khem Birch 6, Armando Bacot 2, Wade Baldwin 17, Bonzie Colson 12, Mikael Jantunen 7, Brandon Boston, Onuralp Bitim
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Maccabi Tel Aviv: O’Shea Brissett 2, Lonnie Walker IV 7, Tamir Blatt 2, Roman Sorkin 22, Jaylen Hoard 13, Jimmy Clark 2, Gur Gur El Lavi 5, Marcio Santos, Ty Jacob Leaf 6, Jeff Dowtin 8, William Rayman 6, John DiBartolomeo 2
Başantrenör: Oded Kattash

Periyot Skorları

1. Periyot: 20-15

Devre: 40-30

3. Periyot: 65-56

Fenerbahçe, Münih’te aldığı bu galibiyetle Euroleague’de önemli bir başarıya imza attı.

FENERBAHÇE BEKO, EUROLEAGUE 10. HAFTA MAÇINDA İSRAİL EKİBİ MACCABİ TEL AVİV İLE...

FENERBAHÇE BEKO, EUROLEAGUE 10. HAFTA MAÇINDA İSRAİL EKİBİ MACCABİ TEL AVİV İLE KARŞILAŞTI

FENERBAHÇE BEKO, EUROLEAGUE 10. HAFTA MAÇINDA İSRAİL EKİBİ MACCABİ TEL AVİV İLE...

İLGİLİ HABERLER

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3. Kamu Spor Oyunları Ege Grup Müsabakaları Manisa’da Sona Erdi
2
Muaythai Federasyonu 10. Khan Sınavı Saruhanlı'da Tamamlandı
3
Fenerbahçe, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
Gelecek Vadeden Milli Yüzücüler, Yunanistan’da Madalya Peşinde
5
2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası Start Aldı
6
Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor Çeyrek Finale Yükseldi
7
ÇİMSA ÇBK Mersin, Valencia'yı Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi