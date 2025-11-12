Euroleague: Fenerbahçe 84-75 Maccabi Tel Aviv — Münih’te Zafer

Fenerbahçe 84-75 Maccabi Tel Aviv — Münih’te kritik galibiyet
Fenerbahçe Beko, Euroleague 10. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Güvenlik nedeniyle Almanya’nın Münih kentinde oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 84-75’lik skorla kazandı.
Maç Detayları
Salon: SAP Garden
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Saulius Racys (İsveç), Leandro Lezcano (Arjantin)
Takım Kadroları ve Skor Katkıları
Fenerbahçe: Nicolo Melli 8, Talen Horton Tucker 13, Devon Hall 15, Tarık Biberovic 4, Khem Birch 6, Armando Bacot 2, Wade Baldwin 17, Bonzie Colson 12, Mikael Jantunen 7, Brandon Boston, Onuralp Bitim
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Maccabi Tel Aviv: O’Shea Brissett 2, Lonnie Walker IV 7, Tamir Blatt 2, Roman Sorkin 22, Jaylen Hoard 13, Jimmy Clark 2, Gur Gur El Lavi 5, Marcio Santos, Ty Jacob Leaf 6, Jeff Dowtin 8, William Rayman 6, John DiBartolomeo 2
Başantrenör: Oded Kattash
Periyot Skorları
1. Periyot: 20-15
Devre: 40-30
3. Periyot: 65-56
Fenerbahçe, Münih’te aldığı bu galibiyetle Euroleague’de önemli bir başarıya imza attı.
