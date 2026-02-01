Evren Otyakmaz: Kaybedilen 2 puan Özbelsan Sivasspor'u üzdü

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 23. haftasında Pendikspor'la 0-0 berabere kaldı; Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz kaybedilen 2 puandan üzüntü duyduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 16:13
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:19
Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında sahasında oynayan Özbelsan Sivasspor, Pendikspor ile golsüz berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan ekip, sonuçtan dolayı yaşanan hayal kırıklığını dile getirdi.

Maç Değerlendirmesi

Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz, müsabakayı değerlendirdi: "Bizim adımıza tek ihtimalli maçtı. Kazanmayı istiyorduk ama maalesef olmadı. Kaybedilen 2 puan var. Amed Sportif Faaliyetler maçının aynısı oldu. Kaybedilen 2 puan var bizim adımıza da üzücü. Maçta formasyon değişikliğiyle oyunu dengeledik. Kaybedilen 2 puan bizi gerçekten üzdü."

Otyakmaz, teknik ekibin sahada yaptığı değişikliklerin ortak karar olduğunu vurguladı: "Maçta bütün değişiklikler teknik ekip doğrultusunda yapılan değişiklikler. Bu ortak alınan bir karar. Bazen oyuncu değişiklikleri tutmayabiliyor. Emre, son pozisyonda atabilse çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ethemi’nin hafta içinde bir hastalığı vardı. Bugün kişileri değil de takımı değerlendirmeliyiz. Bugün sahada güçlü bir Sivasspor vardı ama olmadı. Futbolcular da teknik adamlar da hata yapabiliyor. Değerlendirmeleri biz kendi içimizde yapacağız. Teknik adam hataları da oluyor biz kendi adımıza da bir özeleştiri yapacağız."

Transfer Gündemi

Bir gazetecinin "Fayçal Fajr’ın adı Sivasspor ile anılıyor. Neler söylersiniz?" sorusuna Otyakmaz, "Transfer konusunda yönetimimiz hafta içinde açıklamalarda bulunacak. Şu anda yabancı sınırımız dolu ve bu doğrultuda hareket edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

