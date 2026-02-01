Bilecik'te Voleybol Altyapısı Planlı ve Disiplinli Çalışıyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda voleybol altyapı çalışmaları; ısınma, pas, manşet, servis, pozisyon alma ve takım uyumuna odaklanıyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:37
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 17:37
Antrenman programı ve hedefler

Bilecik'te voleybol branşında altyapı çalışmaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda planlı ve disiplinli bir şekilde sürdürülüyor.

Antrenmanlar ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlıyor. Çalışmalar; pas, manşet ve servis tekniklerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalarla devam ediyor. Ayrıca oyun içi pozisyon alma, takım uyumu ve maç temposuna yönelik eğitimlere de programda yer veriliyor.

Tüm faaliyetler, uzman antrenörler eşliğinde disiplinli ve planlı bir şekilde yürütülüyor; sporcuların teknik ve taktik becerileri sistematik olarak geliştiriliyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir program hakkında şunları söyledi: "Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları kapsamında çocuklarımızın ve gençlerimizin hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de takım ruhu kazanmalarını amaçlıyoruz. Voleybol branşında yürüttüğümüz bu planlı çalışmalarla sporcularımızı geleceğe hazırlıyoruz".

Bu kapsamlı altyapı çalışmaları, genç sporcuların hem bireysel hem de takım düzeyinde rekabetçi bir seviyeye ulaşmasını hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

