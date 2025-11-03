Eyüpspor 0-0 Antalyaspor — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Eyüpspor-Antalyaspor maçının ilk yarısı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 0-0 tamamlandı; Abdullah Yiğiter önemli kurtarışlar yaptı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:31
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan mücadelede Eyüpspor ile Antalyaspor ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası, özellikle kalecilerin öne çıktığı anlarla sürdü.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Kerem Demirbay’ın sol kanattan yaptığı ortada, Halil Akbunar penaltı noktası sağından vurdu ancak kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı çıkardı.

10. dakikada sol kanattan Yalçın Kayan’ın yaptığı ortada, arka direkte Halil Akbunar’ın kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

17. dakikada Serdar Gürler’in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mame Thiam’ın vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter topu çeldi. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Halil Akbunar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

25. dakikada Legowski’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı kurtardı.

37. dakikada soldan Safuri’nin kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen van de Streek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat ve Hakemler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Mücahid Adem Çelebi

Kadrolar

Eyüpspor: Marcos Felipe, Lucas Calegari, Robin Yalçın, Nihad Mujakic, Umut Meraş, Kerem Demirbay, Mateusz Legowski, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Mame Thiam

Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Emre Akbaba, Talha Ülvan, Umut Bozok, Taşkın İlter, Taras Stepanenko, Prince Ampem, Denis Draguş, Svit Seşlar

Teknik Direktör: Orhan Ak

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Lautaro Giannetti, Jesper Ceesay, Georgiy Dzhikiya, Samet Karakoç, Dario Saric, Abdülkadir Ömür, Ramzi Safuri, Sander van de Streek, Yohan Boli

Yedekler: Kağan Arıcan, Kenneth Paal, Hüseyin Türkmen, Soner Dikmen, Tomas Cvancara, Samuel Ballet, Nikola Storm, Veysel Sarı, Kerem Kayaarası, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kart: Georgiy Dzhikiya (Antalyaspor)

