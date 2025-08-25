Eyüpspor 2-1 Alanyaspor: Selçuk Şahin'den 'topa sahip olma' mesajı

Eyüpspor 2-1 Alanyaspor: Selçuk Şahin'den önemli açıklamalar

Trendyol Süper Lig | 3. hafta

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u ikas Eyüpspor 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından teknik direktör Selçuk Şahin, takımın oyun anlayışı, maçın gidişatı ve transfer gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk Şahin, maç sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazandıkları için memnun olduklarını fakat oyunu daha iyi taşıyabileceklerini ifade etti:

"Daha iyi bir oyun sergilemek isterdik. İlk iki maçı kaybetmenin verdiği stres, üzerimizde göründü. Artık daha net oyunlar oynayacağız. Bu 3 puan bizi motive edecektir. Konya'daki gibi talihsiz bir penaltı oldu ama oyuncularımın reaksiyon göstermesi önemliydi. Oyuncularımı tebrik ettim. 3 puana ihtiyacımız vardı. Bundan sonra daha rahat oyunlar göstereceğiz."

44 yaşındaki teknik adam, maçın özellikle topa sahip olma açısından istedikleri gibi gitmediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Golü erken bulduk. İyi organize olan bir takıma karşı oynadık. Merkezde baskı gücü yüksek olan Maestro'yu oynattılar. O, bizi biraz bozmaya çalıştı ama oyunun genel bölümünde topa daha fazla sahip olmalıydık. Biz, pas yapmayı seven ve topa sahip olmak isteyen bir takım olmak istiyoruz. Önümüzde RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçları var. Bu yüzden oyuncularım, bu maçları kazanmak istiyordu. Bu istek de bizi oyundan uzaklaştırdı. Bunu analiz edeceğiz. Set oyununda daha iyi işler yapacak oyuncularımız var. Daha fazla pozisyona gireceğimiz maçlar oynamak istiyoruz."

Şahin, maçta görev alan Svit Seşlar'ın performansına da değindi:

"Topun bizde daha fazla kalacağını ve Seşlar ile buluşturacağımız toplarla sonuca gideceğimizi düşünüyorduk. Alanyaspor, bizim formasyonumuza benzer bir şekilde sahaya çıkıyor. Seşlar ile bu eşleşmeyi bozmak istedik. Zaman zaman kendisi pozisyonlar buldu. Geçen sene kiralık gittiği yerde iyiydi. Zaman zaman boş alanlar buldu. Genel performansından memnunum. Oynadıkça çok daha iyi olacaktır. Bizim için değerli bir oyuncu. İlerleyen süreçte bizim için daha önemli olacaktır."

Transfer sürecine ilişkin konuşmasını ise Şahin şu sözlerle tamamladı:

"Transfer düşünüyoruz. İstediğimiz özelliklerde oyuncular bulmak istiyoruz. Farklı formasyonlarla maça çıkmak istiyorum. Gündemimizde isimler var. Yönetimimiz, oyuncularla görüşüyor. Gelecek oyuncularla başka bir sistem oynatabilirim. İki noktada transfer düşünüyoruz. Takımı gençleştirecek 1-2 oyuncuyu kadroya katmak istiyorum."

Şahin'in açıklamaları, Eyüpspor'un hem oyun kimliğini oturtma çabası hem de önündeki zorlu fikstüre hazırlanma niyetini ortaya koydu. Kulübün transfer çalışmaları ve takımın gelecek maçlardaki performansı takip edilecek.