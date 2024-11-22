Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor: Kritik Mücadele Bugün Başlıyor

Eyüpspor, Çaykur Rizespor ile Karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, yarın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Eyüpspor'un Lig Performansı

İstanbul temsilcisi, geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Ligde yalnızca 2 kez mağlup olan Eyüpspor, topladığı 22 puan ile haftayı 4. sırada kapatıyor. Son durumu oldukça parlak olan Eyüpspor, son 4 lig maçında kaybetmeyip, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir seri yakalamış durumda.

Çaykur Rizespor'un Durumu

Diğer tarafta, Çaykur Rizespor, milli aradan önce Trabzonspor ile oynadığı Karadeniz derbisinde 3-1’lik skorla galip gelmeyi başardı. Rize temsilcisi, toplamda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi ile 13 puan toplayarak 12. sırada bulunuyor. Deplasmanda alacakları bir galibiyet ile çıkışlarını sürdürmek istiyorlar.

Her iki takım için de kritik öneme sahip olan bu mücadelede Eyüpspor serisini devam ettirirken, Çaykur Rizespor ise galibiyet serisini artırma peşinde olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.