DOLAR
34,55 -0,2%
EURO
36,18 0,14%
ALTIN
2.998,13 -1,3%
BITCOIN
3.417.548,42 -0,83%

Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor: Kritik Mücadele Bugün Başlıyor

Eyüpspor, Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Maç, yarın saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:34
Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor: Kritik Mücadele Bugün Başlıyor

Eyüpspor, Çaykur Rizespor ile Karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, yarın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Eyüpspor'un Lig Performansı

İstanbul temsilcisi, geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Ligde yalnızca 2 kez mağlup olan Eyüpspor, topladığı 22 puan ile haftayı 4. sırada kapatıyor. Son durumu oldukça parlak olan Eyüpspor, son 4 lig maçında kaybetmeyip, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir seri yakalamış durumda.

Çaykur Rizespor'un Durumu

Diğer tarafta, Çaykur Rizespor, milli aradan önce Trabzonspor ile oynadığı Karadeniz derbisinde 3-1’lik skorla galip gelmeyi başardı. Rize temsilcisi, toplamda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi ile 13 puan toplayarak 12. sırada bulunuyor. Deplasmanda alacakları bir galibiyet ile çıkışlarını sürdürmek istiyorlar.

Her iki takım için de kritik öneme sahip olan bu mücadelede Eyüpspor serisini devam ettirirken, Çaykur Rizespor ise galibiyet serisini artırma peşinde olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlerbirliği, Ankara Derbisinde Zafer Arıyor: Kaybetmeyen Motivasyonla Yola Devam
2
Fenerbahçe Kulübü, Nersan Holding ile Önemli Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
3
Serebral Palsili Eymen Sarıtaş, Günde 9 Kilometre Yüzerek 2028 Paralimpik Oyunları'na Hazırlanıyor
4
A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan Maçı Kadrosu Açıklandı
5
Türkiye Erkek Milli Takımı Avrupa B Klasman Curling Şampiyonası'nda Play-Off Turuna Yükseldi
6
Hatayspor, Deplasman Galibiyeti İçin Konyaspor'a Gidiyor
7
Fenerbahçe ve Kayserispor'un 47. Randevusu: Sarı-Lacivertlilerin Üstünlüğü Sürüyor

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak