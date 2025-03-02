Eyüpspor, Gaziantep FK'ye Deplasmanda Konuk Oluyor

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, yarın Gaziantep FK ile mücadele edecek. Maç bilgileri haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:01
Eyüpspor, Gaziantep FK'ye Deplasmanda Konuk Oluyor

Eyüpspor, Gaziantep FK ile Karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ikas Eyüpspor, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Takım Performansları

Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak toplamda 40 puan ile 5. sırada yer alıyor. Öte yandan, Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ise ligde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayarak toplam 29 puan ile 13. sıradadır.

Eksik Oyuncular

Eyüpspor'da Gaziantep FK maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncuların sayısı dikkat çekiyor. Geçen hafta oynanan Beşiktaş karşılaşmasında sarı kart gören Robin Yalçın, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlıkları devam eden Leo Dubois, Melih Kabasakal, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter'in de maçta oynaması beklenmiyor.

Ceza Sınırındaki Oyuncular

Eyüpspor'da ayrıca dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacağı tahmin edilen Fredrik Midtsjö dışında, Prince Ampem, Halil Akbunar ve Emre Akbaba Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Bu oyuncular, ligin 27. haftasında oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'li Judocuların Olimpiyat Hedefi: Altın Madalya
2
Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu Dönemi: Yenilgisizlik Serisi
3
Halkbank, Fenerbahçe Medicana’yı 3-0 Mağlup Etti
4
Felix'in Trabzon'daki Futbol Tutkusu
5
Jakirovic: "Korner Dönüşünde Faul Var"
6
FIS Dünya Snowboard Kupası Erzurum'da Başladı
7
Nesine 2. Lig'de 25. Hafta Heyecanı: 5 Maçla Başladı

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı