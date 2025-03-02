Eyüpspor, Gaziantep FK'ye Deplasmanda Konuk Oluyor

Eyüpspor, Gaziantep FK ile Karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ikas Eyüpspor, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Takım Performansları

Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak toplamda 40 puan ile 5. sırada yer alıyor. Öte yandan, Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ise ligde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayarak toplam 29 puan ile 13. sıradadır.

Eksik Oyuncular

Eyüpspor'da Gaziantep FK maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncuların sayısı dikkat çekiyor. Geçen hafta oynanan Beşiktaş karşılaşmasında sarı kart gören Robin Yalçın, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlıkları devam eden Leo Dubois, Melih Kabasakal, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter'in de maçta oynaması beklenmiyor.

Ceza Sınırındaki Oyuncular

Eyüpspor'da ayrıca dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacağı tahmin edilen Fredrik Midtsjö dışında, Prince Ampem, Halil Akbunar ve Emre Akbaba Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Bu oyuncular, ligin 27. haftasında oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.