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Eyüpspor, Göztepe'yi 1-0 Geçti

Eyüpspor, Göztepe'yi mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 21:14
Eyüpspor, Göztepe'yi 1-0 Geçti

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de Galibiyetini Aldı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, taraftarlarının önünde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Yoğun bir çekişmeye sahne olan maçta, ev sahibi ekip 1-0'lık skorla galip geldi.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 63. dakikasında Dubois'in pasında topla buluşan Thiam, sol kanattan etkili bir orta açtı. Arka direkteki Emre Akbaba, kafa vuruşunu yaptı ama top auta çıktı.

76. dakikada Midtsjö'nün pasıyla hareketlenen Ahmed Kutucu, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti. Ancak kaleci Lis, topu kornere çeldi.

88. dakikada Nielsen sağdan ortasını yaptı. Ceza sahasında topu kontrol eden Romulo, Berke Özer ile karşı karşıya kaldı fakat kaleci Berke, zorlu bir kurtarış yaparak topu uzaklaştırdı. Berke, seken topu önünde bulan Tijanic'e de müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Sonuç olarak, Eyüpspor, bu kritik mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

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