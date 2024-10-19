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Eyüpspor, Göztepe'yi 1-0 Geçti: Kerem Yavaş Açıklamalarda Bulundu

Eyüpspor, Göztepe'yi yendi. Kerem Yavaş, rakiplerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 22:17
Eyüpspor, Göztepe'yi 1-0 Geçti: Kerem Yavaş Açıklamalarda Bulundu

Eyüpspor-Göztepe Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, ikas Eyüpspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Eyüpspor'un teknik sorumlusunun yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Kerem Yavaş'tan Açıklamalar

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Kerem Yavaş, Göztepe’nin sert bir rakip olduğunu vurgulayarak, "Göztepe, kadro yapısını ve hocasını koruyarak Süper Lig'e geldi. Maç öncesi rakibimizi iyi tanıyorduk." dedi. Göztepe'nin fiziksel kapasitesinin yüksek olduğunu belirten Yavaş, bu özelliklerin oyuna yansıyacağını bildiklerini ifade etti.

Maçın Değerlendirmesi

Yavaş, ilk devrede düşündükleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtirken, "İkinci yarıda blok savunmasından kaptığımız toplarla kontratak yapmaya başladık." şeklinde konuştu. İlk yarıda skoru bulmalarının ardından ikinci yarıda oyunu kontrol ettiklerini ve pozisyon vermeden skoru korumayı başardıklarını söyledi.

Son olarak Yavaş, Göztepe'nin çok değerli ve sert bir rakip olduğunu ifade ederek, "Çok değerli bir 3 puan kazandık." dedi.

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