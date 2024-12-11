RAMS Başakşehir, Heidenheim Maçına Hazır

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın Alman temsilcisi Heidenheim ile karşılaşacak. Takım, bu kritik maç için hazırlıklarını tamamladı.

İdman Detayları

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ilk 15 dakika basın mensuplarına açık tutuldu. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı ve koşu çalışması ile devam etti.

Idmanın basına kapalı olan bölümünde ise, taktiksel çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Takımın sakatlıkları bulunan oyuncuları Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler antrenmana iştirak edemedi.

Bu mücadele, Başakşehir'in grup aşamasındaki gidişatı açısından büyük önem taşıyor.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın Alman ekibi Heidenheim ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirilen antrenmana Başakşehir oyuncusu Hamza Güreler (önde) de katıldı.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın Alman ekibi Heidenheim ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirilen antrenmana Başakşehir oyuncusu Hamza Güreler (önde) de katıldı.