DOLAR
34,87 -0,03%
EURO
36,64 0,2%
ALTIN
3.046,65 -1,02%
BITCOIN
3.486.923,59 -3,77%

RAMS Başakşehir, Heidenheim Maçına Hazır

RAMS Başakşehir, Heidenheim ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi maçı için idmanlarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 20:27
RAMS Başakşehir, Heidenheim Maçına Hazır

RAMS Başakşehir, Heidenheim Maçına Hazır

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın Alman temsilcisi Heidenheim ile karşılaşacak. Takım, bu kritik maç için hazırlıklarını tamamladı.

İdman Detayları

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ilk 15 dakika basın mensuplarına açık tutuldu. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı ve koşu çalışması ile devam etti.

Idmanın basına kapalı olan bölümünde ise, taktiksel çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Takımın sakatlıkları bulunan oyuncuları Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler antrenmana iştirak edemedi.

Bu mücadele, Başakşehir'in grup aşamasındaki gidişatı açısından büyük önem taşıyor.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın Alman ekibi Heidenheim ile yapacağı...

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın Alman ekibi Heidenheim ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirilen antrenmana Başakşehir oyuncusu Hamza Güreler (önde) de katıldı.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın Alman ekibi Heidenheim ile yapacağı...

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın Alman ekibi Heidenheim ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirilen antrenmana Başakşehir oyuncusu Hamza Güreler (önde) de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
2
Fenerbahçe Avrupa'da Evinde İlk Yenilgisini Aldı
3
Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt: "Başakşehir’e karşı her şeyimizi sahaya koyacağız"
4
Antalyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Beşiktaş'ın Bodo/Glimt Maç Kadrosu Açıklandı: Sakatlıklar ve İzinler
6
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
7
Malmö Teknik Direktörü Rydström: 'Galatasaray'a Yakın Değiliz'

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!