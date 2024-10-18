Eyüpspor, Göztepe'yi Ağırlıyor

Eyüpspor, Göztepe'yi Konuk Ediyor

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın İstanbul'da Göztepe ile karşılaşacak. Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlaması planlanıyor. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

İlk 8 Haftanın Analizi

Süper Lig'in ilk 8 haftasında ikas Eyüpspor, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplamda 12 puan toplayarak 7. sırada yer alıyor.

Öte yandan, Göztepe ise 7 maçında 3 galibiyet ve 3 beraberlik ile yalnızca 1 mağlubiyet alarak 12 puanla 6. sırada konumlanıyor.