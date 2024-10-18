DOLAR
34,27 -0,52%
EURO
37,17 -0,3%
ALTIN
2.980,51 -0,93%
BITCOIN
2.329.174,83 -1,5%

Eyüpspor, Göztepe'yi Ağırlıyor

Eyüpspor, Göztepe ile Süper Lig'de önemli bir maça çıkıyor. Karşılaşmanın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:22
Eyüpspor, Göztepe'yi Ağırlıyor

Eyüpspor, Göztepe'yi Konuk Ediyor

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın İstanbul'da Göztepe ile karşılaşacak. Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlaması planlanıyor. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

İlk 8 Haftanın Analizi

Süper Lig'in ilk 8 haftasında ikas Eyüpspor, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplamda 12 puan toplayarak 7. sırada yer alıyor.

Öte yandan, Göztepe ise 7 maçında 3 galibiyet ve 3 beraberlik ile yalnızca 1 mağlubiyet alarak 12 puanla 6. sırada konumlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Dünya Güreş Şampiyonaları Arnavutluk’ta Başlıyor
2
Gaziantep FK, Kayserispor ile Mücadele Edecek
3
Eyüpspor, Göztepe'yi Ağırlıyor
4
Türkiye Voleybol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu Başladı
5
Başakşehir, Trabzonspor Deplasmanında İddialı
6
İzmir'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası Heyecanı
7
Voleybolda Üçüncü Haftanın Programı Açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak