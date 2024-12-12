Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, Takım Performansını Değerlendirdi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, Takımın Performansını Değerlendirdi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, takımının son dönemdeki performansından memnun olduğunu dile getirdi. Kulüp yöneticileriyle birlikte Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetin, "Şu an gidişatımız çok iyi. Aldığımız skorlar oyuncularda öz güven, moral ve motivasyon kaynağı oldu. Devre arasına kadar maksimum puanları toplamak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Özgüven Artışı ve Hedefler

Takımın öz güven kazanmaya başladığını belirten Çetin, "İnşallah birkaç maç daha kazandıktan sonra çok çok daha iyi bir takım görebilirsiniz," dedi. Bu süreçte takımın lig performansını artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Devre Arası Transfer Çalışmaları

Çetin, devre arası transfer çalışmalarına da değinerek, "Amacım şu an bütün takımı görmek. Devre arası bir karar alacağımız zaman kimsenin hakkını yemeden şeffaf şekilde oyuncuları değerlendireceğiz. Az şans bulan oyuncular hakkında net bilgiler edinmek için kupa maçında onları oynatacağım. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Oynayan arkadaşlarımız da sonuçta Amed Spor futbolcuları," şeklinde konuştu.

Basın toplantısına Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Genel Sekreteri Faruk Korkmaz, Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek ile Kadın Futbol Takımı Sorumlusu Cahit Akın da katıldı.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin (ordata), takımının son dönemdeki performansından memnun olduğunu söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin (ordata), takımının son dönemdeki performansından memnun olduğunu söyledi.