Eyüpspor'un Başakşehir Karşısındaki Avantajı: İlk Yarı Sonucu 1-0

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan RAMS Başakşehir ile ikas Eyüpspor maçı, ilk yarıda konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk Yarının Öne Çıkan Anları

Maçın başlama düdüğünden hemen sonra, 4. dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Crespo'nun ceza sahası ön çizgisi üzerinden çektiği sert şut, kaleci Berka tarafından direğin dibinden kornere çelindi.

28. dakikada Eyüpspor, önemli bir fırsatı değerlendirerek öne geçti. Başakşehir defansının uzaklaştırmaya çalıştığı top, Ahmed Kutucu'ya çarpıp altı pas önünde Thiam’a geldi. Thiam, sol çaprazdan yakın mesafeden çektiği sert şutla topu ağlara gönderdi.

Başakşehir, 30. dakikada yanıt vermek için etkili bir atak geliştirdi. Pelkas tarafından sol kanattan kullanılan serbest vuruşta, ön direğe gelen topa Figueiredo kafasıyla vurdu. Ancak kaleci Berke, güzel bir kale öncesi hamlesiyle topu kornere gönderdi.

38. dakikada ev sahibi ekip yine bir fırsat yakaladı. Kemen'in sol kanattan yaptığı ortada, altı pas önünde boş kalan Crespo kafa vuruşunu yaptı fakat meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

Sonuç olarak, ilk yarı 1-0'lık konuk ekip lehine sona erdi.