Fahrettin Yıldız: Türkiye'nin Kaykay Potansiyelini Dünyaya Tanıtacağız

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, "Hep birlikte çalışarak, Türkiye'nin kaykay sporundaki potansiyelini dünyaya izleteceğiz" dedi. Yıldız, İzmir'de gerçekleştiren Kaykay Milli Takım Seçme ve Gelişim Kampı'nı ziyaret etti.

Sporcularla Bir Araya Geldi

Yıldız, sporcularla bir araya geldiği konuşmasında, "Bu kamp, Türk kaykaycılarının gücünü tüm dünyaya göstereceğimiz bir sürecin parçası. Sizlerin bu kamplarla elde edeceğiniz disiplin, bilgi ve yetenekler, hem ülkemizi hem de Türk kaykayını uluslararası arenada daha ileriye taşıyacak" ifadelerini kullandı.

2028 Olimpiyatları Hedefi

Los Angeles 2028 Olimpiyatları hedefi doğrultusunda, bu tür kampların büyük önem taşıdığını vurgulayan Yıldız, "Sizlerin bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Hep birlikte çalışarak Türkiye'nin kaykay sporundaki potansiyelini dünyaya izleteceğiz" dedi.

Büyük Başarılar İçin Destek Sözleri

Yıldız ayrıca, milli takım düzeyinde Türk kaykay sporunun daha büyük başarılara ulaşması için gereken tüm desteğin sağlanacağını belirtti.

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