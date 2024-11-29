DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,71 -0,21%
ALTIN
2.967,93 -1,14%
BITCOIN
3.324.765,06 -1,04%

Fahrettin Yıldız: Türkiye'nin Kaykay Potansiyelini Dünyaya Tanıtacağız

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, İzmir'de potansiyeli artırma hedefiyle kaykay takımıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:29
Fahrettin Yıldız: Türkiye'nin Kaykay Potansiyelini Dünyaya Tanıtacağız

Fahrettin Yıldız: Türkiye'nin Kaykay Potansiyelini Dünyaya Tanıtacağız

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, "Hep birlikte çalışarak, Türkiye'nin kaykay sporundaki potansiyelini dünyaya izleteceğiz" dedi. Yıldız, İzmir'de gerçekleştiren Kaykay Milli Takım Seçme ve Gelişim Kampı'nı ziyaret etti.

Sporcularla Bir Araya Geldi

Yıldız, sporcularla bir araya geldiği konuşmasında, "Bu kamp, Türk kaykaycılarının gücünü tüm dünyaya göstereceğimiz bir sürecin parçası. Sizlerin bu kamplarla elde edeceğiniz disiplin, bilgi ve yetenekler, hem ülkemizi hem de Türk kaykayını uluslararası arenada daha ileriye taşıyacak" ifadelerini kullandı.

2028 Olimpiyatları Hedefi

Los Angeles 2028 Olimpiyatları hedefi doğrultusunda, bu tür kampların büyük önem taşıdığını vurgulayan Yıldız, "Sizlerin bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Hep birlikte çalışarak Türkiye'nin kaykay sporundaki potansiyelini dünyaya izleteceğiz" dedi.

Büyük Başarılar İçin Destek Sözleri

Yıldız ayrıca, milli takım düzeyinde Türk kaykay sporunun daha büyük başarılara ulaşması için gereken tüm desteğin sağlanacağını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Olimpik Hazırlık Merkezi'nden 254 Madalya Müjdesi!
2
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Paralimpik Hedefler İçin Altyapıya Yöneliyor
3
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca Transferinde İddialar Gerçeği Yansıtmıyor
4
Milli Okçu Mete Gazoz, Antalya'da Gençlerle Buluştu
5
Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: 'Fenerbahçe'den Puan Almak istiyoruz!'
6
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv Maçında Kadro Değişiklikleriyle Dikkat Çekti
7
Sivasspor'dan Kombine Biletlerde Büyük İndirim

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor