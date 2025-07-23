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Fatih Karagümrük, Düzce'de Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fatih Karagümrük, yeni sezon için Düzce'de hazırlıklarını sürdürüyor ve yarın Bodrum FK ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 15:14
Fatih Karagümrük, Düzce'de Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor. Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Marcel Licka yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda top kapma çalışmalarının ardından pas, pres ve koordinasyon çalışmalarıyla performanslarını artırmaya yönelik adımlar attı.

Fatih Karagümrük, yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK ile hazırlık maçı yapacak. Bu mücadele, takımın yeni sezon öncesi form durumunu görmek adına büyük önem taşıyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı...

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı...

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürdü.

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