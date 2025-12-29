TFF Tahkim Kurulu 70 Futbolcunun Hak Mahrumiyeti Cezasını Onadı

TFF Tahkim Kurulu 70 Futbolcunun Hak Mahrumiyeti Cezalarını Onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından hak mahrumiyeti cezası verilen 70 futbolcunun itirazlarını inceledi ve cezaları onadı.

Kararın Gerekçesi

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, PDFK tarafından bahis eyleminde bulundukları tespit edilen futbolculara verilen cezalara ilişkin itirazların incelendiği bildirildi. Açıklamada, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi uyarınca verilen kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşıldığı ve başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Hak Mahrumiyeti Cezası Onanan Futbolcular

3 ay hak mahrumiyeti: Abdullah Berk Karadağ, Abdullah Kaan Karaca, Abdullah Kaygısız, Adar Aygür, Ahmed Fırat Seven, Ahmet Keleş, Ahmet Uzun, Ali Akkuş, Ali Ali, Ali Emir Kılıç, Ali Emre Ustaalioğlu, Ali Kılıç, Alper Demir, Alperen Arslan, Alperen Doğan, Arda Bilmez, Arda Furkan Cirit, Arda Kumru, Arda Okumuş, Atakan Akbulut, Atakan Aybastı, Baran Çetin, Batuhan Kara, Batuhan Yılmaz, Berat Şehirli, Berk Akgönül, Berkay Ünlü, Berkcan Aytaç, Bora Barlas, Burak Büyükkaya

6 ay hak mahrumiyeti: Abdulkadir Akyüz, Abdullah Özçelik, Abdullah Şahin, Adem Ercan, Ahmet Kutay Çakır, Ahmet Memiş, Ahmet Yalçın Öztürk, Ali Kemal Özkan, Ali Sinan Gayla, Alperen Köroğlu, Baran Işık, Baran Keleş, Bayduhan Taşova, Berkay Arı, Berkay Emre Sarısu, Berkay Sezer, Bertuğ Uz, Buğra Aksoy, Burak Aydın, Can Alp Fidanoğlu

9 ay hak mahrumiyeti: Abdullah Berkay Ekmekci, Abdurrahman Emek, Abidin Uslu, Ahmet Emin Aksakal, Ahmet Mert Kara, Ali Erkin, Ali Kızılkuyu, Anıl Arıcıoğlu, Anıl Doyuran, Anıl Özçelik, Atakan Aksoy, Atakan Yılmaz, Barış Baran, Bora Çuha, Burak Gürler, Burak Karapınar

12 ay hak mahrumiyeti: Ali Fırat Okur, Anıl Batın Aydın, Behlül Aydın, Berkay Caymaz

