TFF Bahis Soruşturması: 353 Hakem ve 75 Gözlemci PFDK'ya Sevk

TFF, bahis oynadığı tespit edilen 353 hakem ve 75 gözlemciyi tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. (29.12.2025)

Yayın Tarihi: 29.12.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 18:29
TFF Bahis Soruşturması: 353 Hakem ve 75 Gözlemci PFDK'ya Sevk

TFF Bahis Soruşturmasında 353 Hakem ve 75 Gözlemci PFDK'ya Sevk Edildi

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 353 hakem ve 75 gözlemci'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir denildi.

Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemciler ifadelerine yer verilen açıklama, soruşturma sürecinin ve disiplin uygulamasının ilgili madde kapsamında yürütüleceğini vurguladı.

