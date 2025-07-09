Fatih Karagümrük, Yeni Sezonda Üst Sıraları Hedefliyor

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, yeni sezonda Süper Lig'de üst sıralara oynamayı hedeflediklerini açıkladı. Ankara JW Marriott Oteli’nde düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hurma, tecrübelerini kullanarak güçlü bir kadro oluşturacaklarını belirtti.

Kulüp Başkanı Hurma'nın Açıklamaları

Fatih Karagümrük’ün yeniden Süper Lig’e döndüğü için mutluluk duyduğunu vurgulayan Hurma, "TFF Mali Genel Kurulu çok olumlu bir havada geçti. Bu, TFF’nin çalışmalarının kalitesini gösteriyor. Umut ediyorum ki bu artarak devam eder.” şeklinde konuştu.

Transfer çalışmalarına dikkat çeken Hurma, "Dünya çapında tanınan ve gelecekte büyük kulüplere yön verecek bir teknik direktör ile anlaştık. Tecrübelerimizi göz önünde bulundurarak, üst sıralarda oynatacak bir takım mutlaka kuracağız." ifadelerini kullandı.

Stat Yapım Süreci Devam Ediyor

Başkan Süleyman Hurma, Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki stat yapım sürecinin devam ettiğini belirterek, "Stat çalışmaları 18 ay içinde bitecek, belediye başkanımız buna dair söz verdi." dedi.

Genç Yönetici Muhammet Ali Bahar'ın Başarısı

TFF Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı’nda, TFF tarihinin en genç divan kurulu üyesi olarak seçilen Fatih Karagümrük Kulübü Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, "2022 yılında burada Türk futbol tarihinin en genç üst kurul delegesi olarak bulunmuştum. Bugün burada 22 yaşında dönüşüm sağlamak büyük mutluluk. Gençler, Türk futbolu için büyük bir umut kaynağı.“ şeklinde duygularını ifade etti.

Bahar, gençleri aksiyon alma ve konuşma konusunda cesaretlendirerek, "Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. TFF’de kadın ve genç delege sayısının artmasını temenni ediyorum.” diye ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı'nda TFF tarihinin en genç divan kurulu üyesi seçilen 22 yaşındaki Fatih Karagümrük Kulübü Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı'nda TFF tarihinin en genç divan kurulu üyesi seçilen 22 yaşındaki Fatih Karagümrük Kulübü Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, açıklamalarda bulundu.