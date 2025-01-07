Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'na Galibiyetle Başladı

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'na Üstün Başladı

Trendyol 1. Lig'in temsilcisi Solwie Energy Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük, kupada ilk haftayı 3 puanla kapatırken, konuk ekip Çaykur Rizespor ise puansız bir başlangıç yaptı.

Maç Detayları

Maçın 17. dakikasında Hojer'in kullandığı korner sonrasında Alikulov'un kafa vuruşu, Fatih Karagümrük kalecisi Furkan Bekleviç tarafından güçlükle kornere çelindi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamazken, 33. dakikada Çaykur Rizespor'dan Zeqiri'nin şutu, kalenin yanından dışarı çıktı.

İkinci yarıda, 75. dakikada Fatih Karagümrük'te Johnson'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Tarık Çetin, son anda topu kornere çeldi. Karşılaşmanın kader anı ise 86. dakikada yaşandı. Çaykur Rizespor'un kullandığı korner sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Emrecan Bulut, dengesini kaybetti ve meşin yuvarlağı Ahmet Sivri kazandı. Ahmet'in ceza sahasına girer girmez çıkardığı pasta Çağtay Kurukalıp, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0'a getirerek ev sahibi takıma galibiyeti getirdi.

Sonuç olarak Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle merhaba dedi.