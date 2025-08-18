Fatih Kulaksız: 'Kaybettik ama Eyüpspor'un Mücadelesinden Memnunum' — Beşiktaş 2-1

Teknik kadro ve gelecek beklentisi

Kulaksız, teknik direktörler hakkında da görüş belirterek, "Bu başarılarından dolayı Shakhtar, Arda Turan hocayı aldı. Biz de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Selçuk Şahin hocamızı göreve getirdik. Kendisinden ümitliyiz. Geçtiğimiz hafta beklediğimiz oyunu oynayamadık, Konyaspor karşısında talihsiz bir skorla kaybettik. Bugün oyun anlamında göstermiş olduğumuz mücadeleyle maçı biz de kazanabilirdik. Hocamıza son derece güveniyoruz. Tıpkı Arda hocayla olduğu gibi Selçuk hocayla da Eyüpspor en iyi yerlere gelecektir." ifadelerini kullandı.

Berke Özer transferiyle ilgili açıklamalar

Geçen hafta Fransa ekibi Lille'e transfer olan kaleci Berke Özer hakkında Kulaksız şunları söyledi: "Berke'yi Konyaspor maçından sonra satacağımızı bilmiyorduk. Konyaspor maçından önce Lille'in ciddi girişimi olmuştu. Çok hızlı gelişti. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum. Berke'nin önünü açmak için Fenerbahçe ve Eyüpspor'un menfaatlerini koruyarak bir karar aldı. Hızlı bir şekilde satışı gerçekleşti. Bizim gibi kulüplerin ayakta kalabilmesi için oyuncu satışına ihtiyacı var. Gelen rakam beklentimizi karşılamadı ama Eyüpspor'un kasasına girmesini beklediğimiz para açısından beklentimizi karşıladı. Yüzde 40 Fenerbahçe'nin payı vardı. Ali Koç da yardımcı olunca sorunu çözdük. Akabinde bir kaleci transfer etmemiz gerekiyordu. İzlediğimiz kaleciler vardı ama hepsinin transferi zordu. Berke'ye Beşiktaş maçını oynayıp öyle gitmesini rica etmiştim. Onlar da Berke'nin Brest deplasmanında ilk 11'de başlayacağını ve bir an önce Fransa'ya uçması gerektiğini söylediler. Onlara yardımcı olduk ve aynı talebi Brezilya Serie A'dan Bahia kulübüne söyledik. Marcos 17 saat uçtuktan sonra 2 antrenmana çıktı. Bugün de çok iyi bir performans sergiledi. Çok değerli bir kaleciyi transfer ettik. Berke'yi bonuslarla 5 milyon avroya sattık. Marcos'u 50 bin avro kiralama bedeliyle getirdik. Şapkadan tavşan çıkarmak değil ama bunu yapmak zorundaydık."

Hakem değerlendirmesi ve yeni transfer planları

Hakemlerle ilgili soruya Kulaksız, "Tüm spor kanallarında hakemlerle ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Biz 6-7 yıldır hakem konuşmuyoruz. Hakem camiasının hakem konuşmayarak düzeleceğine inanıyoruz. Performansları da hakem hocaları değerlendirir. Bizim adımıza söyleyecek bir şey yok." yanıtını verdi.

Kulaksız, takıma bir-iki transfer daha yapma arzusunda olduklarını, Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra bütçelerine uygun fırsatları değerlendireceklerini sözlerine ekledi.