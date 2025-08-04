Fatih Sonkaya: 'Fenerbahçe Avantajlı, Beşiktaş'ın Geleceği Parlak'

Fatih Sonkaya, Fenerbahçe'yi Üstün Görüyor

A Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Fatih Sonkaya, Feyenoord ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu mücadelesinde Fenerbahçe'nin avantajlı olduğunu belirtti. Fortuna Sittard 21 Yaş Altı Teknik Direktörü olan Sonkaya, iki takımın son dönem performanslarını değerlendirerek, "Takım olarak bakarsak bence Fenerbahçe, Feyenoord'a göre daha üstün durumda." dedi.

Antrenörlükte Beşinci Yıl

Futbolculuk kariyerine Beşiktaş, Porto ve Kayseri Erciyesspor gibi önemli kulüplerde forma giyerek devam eden Sonkaya, şu anda Fortuna Sittard'da 17 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarının teknik direktörlüğünü yapmaktadır. Antrenörlük kariyerinin beşinci yılını doldurduğunu dile getiren Sonkaya, "Mart ayında bu göreve başladım ve genç yetenekler üzerinde çalışmaktan mutluyum." diye ifade etti.

Fenerbahçe ve Feyenoord Karşılaşması

Fatih Sonkaya, Fenerbahçe ve Feyenoord arasındaki eşleşmeyi değerlendirirken, "Çok kaliteli bir maç izleyeceğiz. Ancak antrenörlük deneyimi açısından Fenerbahçe, Feyenoord'a göre bir adım önde görünüyor. Son dönem maçlarını incelediğimde, Fenerbahçe’nin bu eşleşmede avantajlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a Etkisi

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü hakkında ise olumlu yorumlarda bulunan Sonkaya, "Orkun'un Beşiktaş'a katkısı yüksek olacaktır. Avrupa deneyimiyle donanmış bir futbolcu. Beşiktaş'ın oyununa ciddi katkılar sağlayabilir." şeklinde konuştu.

Türkiye’de Çalışma İsteği

Hollanda’da altyapı antrenörlüğü yapan Fatih Sonkaya, Türkiye’de de çalışmak istediğini belirtti. "Geçmişte milli takım formasını giydim ve Beşiktaş'ta oynadım. Umarım Türkiye'de bir takımı çalıştırma fırsatı bulurum. Altyapı sistemleri konusunda Türkiye'nin gelişmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Geleceği Paralel Olabilir

Sonkaya, Beşiktaş için ise umut verici mesajlar verdi. "Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elendi ama bu durum taraftarları moral olarak etkilememeli. Beşiktaş'ın geleceğini parlak görüyorum. Sabırlı olmaları gerekiyor; futbol dinamik bir spor. Kartal havaalanında ilerleyecek ve daha iyi günler görecek." diye ekledi.

A Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu, Fortuna Sittard 21 Yaş Altı Teknik Direktörü Fatih Sonkaya, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu, Fortuna Sittard 21 Yaş Altı Teknik Direktörü Fatih Sonkaya, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.