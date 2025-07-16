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Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır Açıklaması: "İkinci Türk Kaleci Bulmak Kolay Değil"

Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Uğurcan Çakır'ın arkasında Türk kaleci bulmanın zorluğuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 19:17
Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır Açıklaması: "İkinci Türk Kaleci Bulmak Kolay Değil"

Fatih Tekke: "Uğurcan Çakır ile İkinci Türk Kaleci Bulmak Zor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takım kaptanı ve kaleci Uğurcan Çakır hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uğurcan’ın arkasında ikinci bir Türk kaleci bulmanın kolay olmadığını belirten Tekke, alternatiflerin azlığından yakındı.

Yeni Sezona Hızlı Hazırlık

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Tekke, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni katılacak futbolcuların takıma erken gelmesinin önemine vurgu yaptı. "Oyuncuların birbiriyle uyumu ve fiziksel durumları bizim için kritik. Yeni oyuncuların, yeni kimliklerle oynaması bizi heyecanlandırabilir,” dedi.

Transfer İhtiyaçları

Fatih Tekke, takıma yapılması planlanan takviyelere de dikkat çekti. "En az 2 orta saha, bir kenar ve bir stoper istiyorum. Ancak bazı sorunlar var, bu yüzden süreci hızlandırmamız gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

Genç Oyunculara Sabır

Takımın genç oyuncularının zamana ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Tekke, "Genç ve yaşlı olmasının benim için önemi yok. Eğer yetenekliyseniz, genç yaşta profesyonel olabilirsiniz,” diyerek genç yeteneklerin gelişiminin önemine değindi.

Savunma Hatalarına Dikkat

Tekke, takım savunmasına yönelik eleştirilerini de dile getirirken, "Savunmada absürt hatalar yapmamamız gerekiyor. Takım savunmasına hazırlıklı olmalıyız,” uyarısında bulundu. Takımın fiziksel seviyesinin artması gerektiğini belirten Tekke, transferlerin bir an önce yapılmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke...

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke...

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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