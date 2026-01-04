Fatih Tekke: Turkcell Süper Kupa'da Amacımız Trabzonspor İçin Kazanmak

Basın Toplantısı Öncesi Mesaj

Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesinde Gaziantep Stadyumu'nda ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yarın oynanacak maçta finale çıkmak istediklerini belirterek, takımının hedefini net bir şekilde açıkladı: "Kiminle oynarsak, nasıl oynarsak oynayalım amacımız Trabzonspor olarak kazanmak."

Tekke, karşılaşmanın her iki takım için de sakatlıksız geçmesini dilediğini söyleyerek, "Karşımızda çok iyi bir hoca ve çok iyi bir takım var. Takım olarak camiamıza çalıştığımız, tekrar ettiğimiz şeyleri sahada görmek istiyoruz. Bunu taraftarımıza vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar ve Hazırlık Süreci

Tekke, takımın durumuna ilişkin açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı: "Bizim durumumuz biraz daha farklı. Çok sakatımız var, çok eksiklerimiz var, 3 oyuncumuzun durumu da belli değil. Temennim iki takım için de ve özellikle bizim takım için sakatlıksız bir maç olsun."

Sakatlıklar ve zaman kısıtları nedeniyle tam bir kamp yapamadıklarını belirten Tekke, "Takım olarak kamp yapamadık. Biraz dinlenmeden sonra en uygun fiziksel antrenmanları yapabildik. Rakibimize karşı bir hazırlık yaptık, bu konuda biraz farklılıklarımız olacak. Bakalım nasıl olacak" diye konuştu.

Transfer ve Kadro Yapılanması

Transfer süreçlerinin ve kadro kurmanın zorluklarına da değinen Tekke, "Kadro yapılanması anlamında zorluk yaşıyoruz, sakatlıklarımız çok var. Sezon başında ortaya koyduğumuz bir kadro var. Takım kurmanın farklı koşulları var. O koşullar bazen yerini bulamıyor. İyi bir oyuncu almak kolay değil, bazen istediğimiz oyuncu bizi beğenmiyor, istemiyor. Özellikle devre arası dönemde bu durumlar daha zor oluyor" ifadelerini kullandı.

Tekke, tüm bu eksikliklere rağmen sahada görmek istedikleri oyun ve sonucu almak için mücadele edeceklerini vurguladı.

