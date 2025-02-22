Fatih Terim'in Al Shabab'ı Al Taawon ile Berabere Kaldı

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Al Taawon ile 2-2 berabere kaldı.

Maç, Suudi Arabistan'ın Bureyde kentindeki Al Taawon Stadı'nda gerçekleştirildi. Karşılaşmanın ilk yarısında Al Shabab, 18. dakikada penaltıdan Abderrazak Hamdallah ve 31. dakikada Wesley Hoedt tarafından atılan gollerle 2-0 öne geçti. Ancak ev sahibi ekip, Renne Rivas'ın 45+2. dakikada kaydettiği golle durumu 2-1'e getirdi ve ilk yarı Al Shabab'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ise Al Taawon, 70. dakikada Muteb Al-Mufarrij'in golüyle eşitliği sağladı. Böylece, karşılaşma 2-2’lik sonuçla tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte Al Shabab, 33 puanla ligde 6. sırada yer alırken, Al Taawon ise 28 puanla 8. sırada konumlandı. Ayrıca, ev sahibi ekipte Andrei Girotto, 45+10. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.