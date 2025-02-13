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Fatih Terim'in Al Shabab'ı, El Kadisiyah'a 3-2 Yenildi

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de El Kadisiyah'a 3-2 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 20:42
Fatih Terim'in Al Shabab'ı, El Kadisiyah'a 3-2 Yenildi

Fatih Terim'in Al Shabab'ı Zorlu Bir Maçta Yenilgi Aldı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 20. haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, evinde El Kadisiyah ile karşılaştı ve mücadeleyi 3-2 kaybetti.

Karşılaşmanın İlk Yarısı

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte ev sahibi ekip Al Shabab, 16. dakikada Cristian Guanca'nın attığı golle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci Yarıda Gelişen Olaylar

İkinci yarıya hızlı başlayan El Kadisiyah, 49. dakikada Julian Quinones'in golüyle eşitliği sağladı. Al Shabab, 68. dakikada Haroune Camara'nın attığı golle tekrar öne geçti fakat 83. dakikada Ali Abdullah Hazzazi ile El Kadisiyah yeniden eşitliği sağladı.

Maçın gidişatında son dakika sürprizi yaşandı. 90+6. dakikada tekrar sahne alan Quinones, maçın sonucunu tayin eden golü kaydetti ve El Kadisiyah, mücadeleyi 3-2 kazanmış oldu.

Kırmızı Kart Olayı

Bu zorlu mücadelede El Kadisiyah, 79. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın gördüğü kırmızı kartla bir oyuncusunu kaybetti fakat bu, maçı tek taraflı etkilemedi.

Fatih Terim ve Al Shabab, bu sonuçla bir hayal kırıklığı daha yaşamış oldu.

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