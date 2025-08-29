Fatma Belinay Ergin Avrupa Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor

SEVİ GÖZAY UĞURLU - Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2 yıl önce başladığı boks kariyerinde çıktığı ilk organizasyonda 4 rakibini de mağlup ederek Türkiye şampiyonu olan 14 yaşındaki Fatma Belinay Ergin, 14 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Antrenörü Okan Özkan tarafından "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında keşfedilen Fatma Belinay, Türkiye Boks Federasyonunca 28 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde Bayburt'ta düzenlenen 13-14 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda ilk kez müsabakaya çıktı.

Genç sporcu, mücadele ettiği 4 rakibine üstünlük kurarak şampiyon oldu ve organizasyonda "en teknik kadın sporcu" seçildi. Bu başarıyı takiben milli takıma seçilen Fatma Belinay, ekim ayında Avrupa Boks Federasyonunca İspanya'da düzenlenecek 14 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkıp Türk bayrağını göndere çektirmek için günde çift antrenman yapıyor.

Boks sevdiğim bir spor

Milli boksör Fatma Belinay Ergin, AA muhabirine, 2 yıl önce yetenek taramasında keşfedilmesi üzerine ablasının da ilgilendiği boksa başladığını söyledi. Fatma Belinay duygularını şu sözlerle anlattı: "İlk müsabakam olduğu için heyecan vardı. Emeğin karşılığını görmek çok güzel. Önümde önce bir kamp var. Kamptan sonra İspanya'ya gideceğim. İnşallah 14 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutacağım. Böyle giderse geleceğim çok açık diye düşünüyorum. Bundan sonra dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlarda da başarılı olmayı hedefliyorum. Günde çift antrenman yapıyorum. Boks sevdiğim bir spor, geleceğimi, kariyerimi bu yönde yönlendirmek isterim."

Fatma Belinay ayrıca toplumda kızların boks yapmasıyla ilgili ön yargıların bulunduğunu, elde edilen başarılarla bu ön yargıları kırmayı amaçladığını vurguladı.

Antrenör Özkan: "Hedefimiz Avrupa'da İstiklal Marşı'mızı okutmak"

Antrenör Okan Özkan, Fatma Belinay Ergin'in atletik performans ve koordinasyon konusunda çok yetenekli olduğunu belirtti. Özkan, sporcusunun Türkiye Şampiyonası'nda üstün bir performansla altın madalya kazandığını ve milli takıma seçildiğini anlatarak, "Türkiye şampiyonu olarak İspanya'daki Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı okutmak." ifadelerini kullandı.

