Fenerbahçe 0-1 Aston Villa — UEFA Avrupa Ligi (İlk Yarı)
UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe evinde İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaşıyor. İlk yarı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada: Youri Tielemans’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tyrone Mings’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
10. dakikada: Fred’in ceza yayının üstünden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marco Bizot’ta kaldı.
20. dakikada: Jhon Duran’ın pasında ceza yayı içinde topla buluşan Marco Asensio’nun bekletmeden vuruşunda kaleci Marco Bizot, meşin yuvarlağı kurtardı.
25. dakikada: Matty Cash’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde İsmail Yüksek’ten seken topu kale önünde Jadon Sancho, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 0-1
42. dakikada: Sol taraftan topla ceza sahasına kadar ilerleyen Morgan Rogers, pasını ceza sahası içi sağ tarafta bulunan Jadon Sancho’ya aktardı. Sancho’nun, kaleci Ederson’u çalımlayıp yaptığı vuruşta Milan Skriniar, meşin yuvarlağı çıkardı.
Hakemler
Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida
Kadro
Fenerbahçe: Ederson Moraes, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Jhon Duran
Yedekler (Fenerbahçe): Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Haydar Karataş
Teknik Direktör (Fenerbahçe): Domenico Tedesco
Aston Villa: Marco Bizot, Matty Cash, Victor Lindelöf, Tyrone Mings, Lucas Digne, Lamare Bogarde, Youri Tielemans, Jadon Sancho, Morgan Rogers, Emiliano Buendia, Ollie Watkins
Yedekler (Aston Villa): Sam Proctor, James Wright, Ezri Konsa, Pau Torres, Andres Garcia, Ian Maatsen, Jamaldeen Jimoh, Amadou Onana, George Hemmings, Evann Guessand, Kadan Young
Teknik Direktör (Aston Villa): Unai Emery
Önemli Notlar
Gol: Jadon Sancho (dk. 25) (Aston Villa)
Sarı kartlar: Dorgeles Nene, Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe)
UEFA AVRUPA LİGİ’NİN 7. HAFTASINDA FENERBAHÇE EVİNDE İNGİLİZ EKİBİ ASTON VİLLA İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISINI KONUK TAKIM 1-0 ÖNDE TAMAMLADI.