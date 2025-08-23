DOLAR
Fenerbahçe 1-1 Kocaelispor — Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Kocaelispor, ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı. Goller Skriniar ve Petkovic'ten geldi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 22:26
3. hafta mücadelesinde devre 1-1 tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kullanılan duran top sonrası soldan rakibinden sıyrılan Çağlar Söyüncü'nün ortasında altı pasın gerisinden Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

12. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan ortasında ön direkte Duran'ın topukla şık vuruşu yan filelerde kaldı.

17. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Fred'in sol çizgiye pasında topla buluşan En-Nesyri, yerden sert şekilde penaltı noktası civarındaki Talisca'yı gördü. Talisca'nın gelişine şutunda top üstten auta çıktı.

20. dakikada Fred'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın soluna çektikten sonra kullandığı sert şut üstten auta gitti.

22. dakikada Kocaelispor beraberliği sağladı. Yay üzerinde kazanılan serbest vuruşta Petkovic, şık bir şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

29. dakikada Talisca'nın çok uzak mesafeden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanını terk etti.

Maçın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

