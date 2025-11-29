Fenerbahçe, 1 Aralık'taki Galatasaray Derbisine Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi saat 20.00'de sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Antrenmanda yapılan çalışmalar
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşen idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapıldı.
Antrenman, son bölümde gerçekleştirilen dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
