Fenerbahçe, 1 Aralık'taki Galatasaray Derbisine Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi saat 20.00'de oynayacağı Galatasaray derbisi için Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:24
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi saat 20.00'de sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenmanda yapılan çalışmalar

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşen idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

Antrenman, son bölümde gerçekleştirilen dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

