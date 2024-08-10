Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 Geçti

Futbol: Trendyol Süper Lig

Maç Sonucu: Fenerbahçe 1 - Adana Demirspor 0 (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunun açılış haftasında, Fenerbahçe, Adana Demirspor ile karşılaştı ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın başlama düdüğü ile birlikte heyecan doruk noktasına ulaştı. 2. dakikada, sol kanattan Manev'i geçerek ceza sahasına giren Saint-Maximin, pasını Tadić'e aktardı. Sırp futbolcunun altıpasın solundan çektiği şut, defans oyuncusu Gravillon tarafından engellendi.

21. dakikada, İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan gönderdiği uzun pası iyi kontrol eden Saint-Maximin, ceza sahası dışından sol çaprazdan vurdu fakat kaleci Deniz Eren Dönmez topu iki hamlede kontrol etti.

Fenerbahçe, 34. dakikada aradığı golü buldu. Saint-Maximin'in ceza yayının gerisinden yaptığı pası değerlendiren Džeko, penaltı noktasının yakınında bekletmeden uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı sonunda Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 1-0’lık üstünlüğü ile soyunma odasına girdi.