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Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek sezonun ilk yarısını önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 22:37
Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 Geçti

Futbol: Trendyol Süper Lig

Maç Sonucu: Fenerbahçe 1 - Adana Demirspor 0 (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunun açılış haftasında, Fenerbahçe, Adana Demirspor ile karşılaştı ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın başlama düdüğü ile birlikte heyecan doruk noktasına ulaştı. 2. dakikada, sol kanattan Manev'i geçerek ceza sahasına giren Saint-Maximin, pasını Tadić'e aktardı. Sırp futbolcunun altıpasın solundan çektiği şut, defans oyuncusu Gravillon tarafından engellendi.

21. dakikada, İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan gönderdiği uzun pası iyi kontrol eden Saint-Maximin, ceza sahası dışından sol çaprazdan vurdu fakat kaleci Deniz Eren Dönmez topu iki hamlede kontrol etti.

Fenerbahçe, 34. dakikada aradığı golü buldu. Saint-Maximin'in ceza yayının gerisinden yaptığı pası değerlendiren Džeko, penaltı noktasının yakınında bekletmeden uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı sonunda Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 1-0’lık üstünlüğü ile soyunma odasına girdi.

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