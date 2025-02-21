Fenerbahçe, Anderlecht ile Beraber Kalarak Tur Atladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile Berabere Kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşılaştı ve 3-0'ın rövanşında 2-2 berabere kalarak tur atladı. Maç, Fenerbahçe'nin toplamda 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın 52. dakikasında, rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla hızla hareketlenen Maamar, verkaç ile ceza sahasına girdi ancak sağ çaprazdan yaptığı vuruş direğin yanından auta gitti.

55. dakikada Anderlecht, soldan geliştirdiği atakta Hazard ile penaltı noktası civarında bulduğu pozisyonda Vazquez'in şutuyla öne geçti: 2-1.

63. dakikada Fenerbahçe, eşitliği sağladı. Szymanski tarafından soldan kullanılan köşe vuruşunda, arka direkte Skriniar kafayla topu içeri çevirdi. Burada müsait durumda bulunan Yusuf Akçiçek, topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi.

Maç, 2-2 eşitlikle sona erdi ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi.