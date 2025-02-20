Fenerbahçe, Anderlecht ile Kritik Maçta Karşılaştı

Fenerbahçe'nin Anderlecht Karşısındaki Stratejisi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun rövanşında Fenerbahçe, Belçika'nın Anderlecht takımına konuk oldu. Teknik direktör Jose Mourinho, ligdeki Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2'si zorunlu olmak üzere toplamda 5 değişiklik yaptı.

Kadrodaki Değişiklikler

Portekizli teknik adam, UEFA listesinde bulunmayan Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ı oynatamazken, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür ve Anderson Talisca'yı da yedek bıraktı.

Kadroda yapılan değişiklikler sonucunda Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Filip Kostic ve Edin Dzeko ilk 11'de yer aldı. Kalede Irfan Can Eğribayat görev alırken, üçlü savunma Milan Skriniar, Sofyan Amrabat ve Yusuf Akçiçek'ten oluştu. Kenarlarda Bright Osayi-Samuel ile Filip Kostic yer alırken, orta sahada ise Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski tercih edildi. Gol yollarında ise Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile mücadele edildi.

Mourinho'nun Tercihleri

Mourinho, Anderlecht karşısında rotasyona gitmeden, elindeki oyunculardan daha fazla forma şansı bulanlarla maça çıktı. Fenerbahçe, bu müsabakadan sadece dört gün sonra Galatasaray ile önemli bir deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Eksikleri

Fenerbahçe, Anderlecht maçında toplamda 5 oyuncusundan faydalanamadı. Sakatlıkları nedeniyle İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin, kadroda yer almadı. Ayrıca, sakatlığını atlatan ancak henüz tam hazır olmayan kaleci Dominik Livakovic da forma giyemedi.

Mert Müldür Yedekte

Sakatlığına rağmen Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, Anderlecht karşısında yedekler arasında yer aldı. 25 yaşındaki oyuncunun bacak arka adalesinde ağrı olduğu öğrenildi.

Altyapıdan 3 Genç Oyuncu

Fenerbahçe, Anderlecht maçında altyapıdan 18 yaşındaki Engin Can Biterge (kaleci), Yiğit Ekiz (kanat) ve Şükür Toğrak (orta saha) gibi genç oyuncuları kadroya dahil etti.

Taraftar Desteği

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Anderlecht deplasmanında yalnız bırakmadı. Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdiler.