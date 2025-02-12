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Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazır Görünüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht ile oynayacağı maça tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:43
Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazır Görünüyor

Fenerbahçe, Anderlecht'le Zorlu Bir Maça Çıkacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı.

İdman Detayları

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Antrenmanın ilerleyen kısmında iki grup halinde yapılan pas çalışmaları yer aldı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Sakatlar Takımda Yer Almıyor

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos ve Dominik Livakovic antrenmana katılmadı.

Maç Bilgileri

Fenerbahçe-Anderlecht müsabakası, Ülker Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yerlerini alacak.

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