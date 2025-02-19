Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht ile oynayacağı rövanş maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana Dominik Livakovic katılırken, İsmail Yüksek ile Diego Carlos sakatlıkları, Allan Saint-Maximin ise gribal enfeksiyonu nedeniyle çalışmada yer almadı.

Teknik Direktör Jose Mourinho Yönetiminde Gerçekleştirildi

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, basına açık olarak başlayan ilk 15 dakikasının ardından ısınma koşularıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Anderlecht maçı için taktik çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından özel bir uçakla Belçika'ya hareket edecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptığı antrenman ile hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptığı antrenman ile hazırlıklarını tamamladı.