Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: 'Takım Güzel İvme Yakaladı'

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı Yenerek Galibiyet Serisini Devam Ettirdi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, takımın performansını ve kadro derinliğini değerlendirerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, "Takım güzel ivme yakaladı. Bugün de zorlu bir rakibi yenmeyi başardık. Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum. Oyuncularımızı gönülden tebrik ediyorum. Kadro derinliği için bugün çok mutluyum. 8 oyuncumuz eksikti. Kulübeyi saysam, ilk 11 oynamayacakları çok az takım var," diyerek elde ettikleri başarıyı vurguladı.

Asbaşkan, Fenerbahçe'nin kadro derinliğini öne çıkararak, "Bütün oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Kenarda duran oyuncuların gol sevinçlerini gördüğümüz zaman gerçekten duygulanıyorum. Fenerbahçe ailesi olarak kenetlendik. Geliyoruz, inşallah bu serimiz devam eder," ifadelerini kullandı.

Hakem Tartışması ve Derbi Beklentileri

Ilıcalı, hakem konusunun maçta tartışılacak bir mesele olmadığını belirtti. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde yabancı hakem istemleriyle ilgili ise, "Derbi için başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Rakip takımdan da sayın İbrahim Hatipoğlu, yabancı hakem konusunda sıcak baktıklarını söylemişti. Biz de 'sıcak bakıyoruz' diyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuyu değerlendirecek. Onlar doğru kararı verecek diye düşünüyorum," dedi.

Fenerbahçe Beko'ya Tebrikler

Ayrıca, Ilıcalı, Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu da kutlayarak, "Türkiye'deki en büyük spor kulübü olduğumuz gibi dünyanın da en büyük spor kulübüyüz. Basketbolda Türkiye Kupası’nı kazanan kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Fenerbahçeli olmak kolay değil. Sabah bir branştan başlıyorsunuz akşam diğer branşa kadar seyrediyorsunuz. Bu ayrıcalığı yaşıyoruz. Gururluyuz bu açıdan," ifadelerini kullandı.

Son olarak, Fenerbahçe'nin genel başarısından söz eden Ilıcalı, "Futbolda bu ivmemizle beraber iyi gidiyoruz ama diğer branşlarda da Türkiye'de çok farklıyız. Çok öndeyiz," diye ekledi.