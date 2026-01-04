Fenerbahçe Beko 101-87 ile Beşiktaş'ı Devirdi
Basketbol Süper Ligi 14. hafta özeti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş'ı 101-87 mağlup etti. Maç boyunca Fenerbahçe, özellikle ikinci yarıda üstün oyunuyla skoru kontrol etti.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör
Periyot skorları: 1. Periyot: 24-23 (Beşiktaş lehine), Devre: 47-48 (Fenerbahçe lehine), 3. Periyot: 82-62 (Fenerbahçe lehine)
Beşiktaş: Jonah Mathews 12, Devon Dotson 13, Vitto Brown 8, Ante Zizic 10, Yiğit Arslan 5, Berk Uğurlu 2, Conor Morgan 17, Anthony Brown 5, Brynton Lemar 7, Canberk Kuş 2
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Fenerbahçe: Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu 10, Tarık Biberovic 11, Talen Horton Tucker 27, Khem Birch 2, Wade Baldwin 14, Mikael Jantunen 6, Metecan Birsen 11, Brandon Boston 7, Devon Hall 13, Emre Ekşioğlu
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Maçın en skorer ismi Talen Horton Tucker oldu. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki etkili performansı, deplasmanda galibiyeti getirdi.
