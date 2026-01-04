DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.923.787,41 -0,96%

Fenerbahçe Beko 101-87 ile Beşiktaş'ı Devirdi - Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko, BSL 14. haftasında Beşiktaş'ı 101-87 yendi; Talen Horton Tucker 27 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 23:06
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 23:06
Fenerbahçe Beko 101-87 ile Beşiktaş'ı Devirdi - Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko 101-87 ile Beşiktaş'ı Devirdi

Basketbol Süper Ligi 14. hafta özeti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş101-87 mağlup etti. Maç boyunca Fenerbahçe, özellikle ikinci yarıda üstün oyunuyla skoru kontrol etti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

Periyot skorları: 1. Periyot: 24-23 (Beşiktaş lehine), Devre: 47-48 (Fenerbahçe lehine), 3. Periyot: 82-62 (Fenerbahçe lehine)

Beşiktaş: Jonah Mathews 12, Devon Dotson 13, Vitto Brown 8, Ante Zizic 10, Yiğit Arslan 5, Berk Uğurlu 2, Conor Morgan 17, Anthony Brown 5, Brynton Lemar 7, Canberk Kuş 2

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Fenerbahçe: Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu 10, Tarık Biberovic 11, Talen Horton Tucker 27, Khem Birch 2, Wade Baldwin 14, Mikael Jantunen 6, Metecan Birsen 11, Brandon Boston 7, Devon Hall 13, Emre Ekşioğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Maçın en skorer ismi Talen Horton Tucker oldu. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki etkili performansı, deplasmanda galibiyeti getirdi.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 14. HAFTASINDA FENERBAHÇE BEKO, DEPLASMANDA BEŞİKTAŞ’I...

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 14. HAFTASINDA FENERBAHÇE BEKO, DEPLASMANDA BEŞİKTAŞ’I 101-87’LİK SKORLA MAĞLUP ETTİ.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 14. HAFTASINDA FENERBAHÇE BEKO, DEPLASMANDA BEŞİKTAŞ’I...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Tribün Olayları Nedeniyle 15 Dakika Ara Verildi
2
Manavgat Belediye Spor BAL 7. Grup'ta İlk Yarıyı Zirvede Bitirdi
3
Fenerbahçe Beko 101-87 ile Beşiktaş'ı Devirdi - Basketbol Süper Ligi
4
Tepecikspor, BAL'de İznikspor'u 3-1 Yenerek Zirve Takibini Sürdürdü
5
Kocaelispor Antalya Kampı Başladı: Selçuk İnan Yönetiminde Hazırlıklar Sürüyor
6
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Fatih Karagümrük'e Antalya Belek Ziyareti
7
Bitlis'te Vali Ahmet Karakaya Kayak İl Birinciliğinde Sporcularla Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları