Fenerbahçe Beko 66-64 Virtus Bologna | EuroLeague 13. Hafta

EuroLeague 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Virtus Bologna'yı 66-64 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 23:49
Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı 66-64 ile geçti

EuroLeague 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ettiği Virtus Bologna'yı 66-64 mağlup etti. Sarı-lacivertliler böylece üst üste 5. galibiyetini aldı.

Maç Detayları

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic, Thomas Bissuel, Saso Petek

1. Periyot: 15-17 (Bologna lehine)

Devre: 30-31 (Bologna lehine)

3. Periyot: 50-47 (Fenerbahçe lehine)

Kadrolar ve Skor Dağılımı

Fenerbahçe: Devon Hall 9, Nicolo Melli 4, Tarık Biberovic 8, Talen Horton Tucker 8, Khem Birch 2, Wade Baldwin 18, Bonzie Colson 8, Jantunen 2, Onuralp Bitim 2, Armando Bacot 5

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Virtus Bologna: Mouhamet Diouf 7, Carsen Edwards 11, Luca Vildoza 8, Derrick Alston 6, Nicola Akele, Karim Jallow 9, Saliou Niang 3, Matt Morgan 13, Alessandro Pajola 5, Aliou Diarra 2, Daniel Hackett

Başantrenör: Dusko Ivanovic

