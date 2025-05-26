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Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi Şampiyonu Olarak Yurda Döndü

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi şampiyonu olarak yurda döndü. Kaptan Melih Mahmutoğlu, Türkiye Ligi'ni de kazanacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 18:45
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi Şampiyonu Olarak Yurda Döndü

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi Şampiyonu Olarak Yurda Döndü

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyonluğu elde etti. Sarı-lacivertli takım, karşılaşmanın yapıldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'nden kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na döndü.

Fenerbahçe Beko'nun oyuncuları, Avrupa Ligi şampiyonluk kupasını taraftarlara göstererek büyük bir coşku yaşattı. Oyuncular ve taraftarlar arasında karşılıklı tezahüratlar yükseldi.

Kaptan Melih Mahmutoğlu'ndan Açıklama

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandırmanın gururunu taşıdıklarını dile getirdi. "Bu takım, bu sene bu şampiyonluğu hak etti. Gerçekten bütün sezon gösterdiği performanstan dolayı gurur duyuyorum. Bu başarı, taraftarımıza, ülkemize ve camiamıza armağan olsun," ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Şimdi Türkiye Ligi var, onu da kazanacağız. Bu sezon bütün kupaları almak istiyoruz," şeklinde sözlerine devam etti.

Tarık Biberovic: "Bu Kupayı Hak Ettik"

Sarı-lacivertli oyunculardan Tarık Biberovic, şampiyonluğu hak ettiklerinin altını çizdi. "Gerçekten hepimiz çok mutluyuz. 'Avrupa Fatihi' olduğumuzun farkındayız. Bu akşamı güzel bir şekilde kutlayıp yarın Bağdat Caddesi'ne gideceğiz," dedi. Ayrıca, "İyi bir kadroya sahibiz ve herkese kim olduğumuzu gösterdik," diyerek bu başarıda takım arkadaşlarının etkisine dikkat çekti.

Errick McCollum: "Bu Başarı Tüm Ekip Sayesindedir"

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyun kurucusu Errick McCollum ise ekip olarak büyük bir başarıya imza attıklarını vurguladı. "Tüm takım arkadaşlarımın, teknik ekibin ve bize destek veren taraftarlarımızın emekleri sonucunda bu başarıyı elde ettik," belirten McCollum, bu galibiyetin tüm ekibe ait olduğunu ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de...

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'a döndü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de...

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'a döndü.

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