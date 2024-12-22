Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 82-70 Yenerek 10. Galibiyetini Aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun Çekici Zaferi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 82-70'lik skorla mağlup etti. Müsabaka, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti ve maçın başlangıcı, Melih Mahmutoğlu ile Egehan Arna'nın karşılıklı 3 sayılık basketleriyle yapıldı.

Fenerbahçe Beko, savunmada Melli ile etkili olurken, hücumda Melih Mahmutoğlu ve Hall'un sayılarıyla televizyon molasına 14-8'lik üstünlükle girdi. Mola sonrası Sertaç Şanlı'nın 3 sayılık basketiyle farkı 9 sayıya çıkaran sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 23-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Bahçeşehir Koleji'nde Smith ve Cavanaugh, Fenerbahçe Beko'da ise Sertaç Şanlı ve Mays ile skoru 30-23'e taşıdı. Televizyon molasında Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketi farkı 10 sayıya çıkardı ve Bahçeşehir Koleji, Bouteille ve Smith'in sayılarıyla skoru 35-29'a getirdi. Fenerbahçe Beko, bu dönemde 12 sayılık bir üstünlükle soyunma odasına gitti: 44-34.

İkinci devre, her iki takımın top kayıplarıyla başladı. İlk 4 dakikalık bölüm isabetsiz atışlar ve hücum faulleri ile geçildi. Bahçeşehir Koleji'nde Bouteille'in 7 sayısına, Fenerbahçe Beko yanıt vererek çeyreğin ilk bölümü 50-41'lik skorla sonuçlandı.

Son çeyreğe hızlı başlayan Bahçeşehir Koleji pota altı sayılarıyla bulunsa da, Fenerbahçe Beko üst üste 3 sayılık atışlarla farkı 21'e çıkardı: 53-74. Maçın son bölümünde Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius rotasyon yaparken, Bahçeşehir Koleji de farkı kapatmayı denedi. Müsabaka, Fenerbahçe Beko'nun 12 sayılık üstünlüğüyle 82-70 sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 11. maçında 10. galibiyetini elde ederken, Bahçeşehir Koleji ise 5. kez kaybetmiş oldu.