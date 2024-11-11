Fenerbahçe Beko-Bayern Münih Maçına Doğru: Jasikevicius ve Zagars Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe Beko-Bayern Münih Maşı Hazırlıkları Sürüyor

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Bayern Münih'i konuk edecek olan Fenerbahçe Bekoda başantrenör Sarunas Jasikevicius, savunmaya odaklanmaları gerektiğini açıkladı.

Jasikevicius: Savunmaya Odaklanmalıyız

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Litvanyalı çalıştırıcı, Bayern Münih'in çok iyi basketbol oynadığını vurguladı. Jasikevicius, "Ofansif olarak Edwards, Napier, Obst ve Weiler-Babb ile müthiş bir guard rotasyonları var. Ayrıca uzunları da rollerini çok iyi anlıyor. Voigtmann ve Booker dışarı çıkarak şut atabiliyorlar, bu da savunmayı gerçekten zorlaştırıyor. Bu yüzden savunmaya odaklanmamız ve neden vazgeçip vazgeçemeyeceğimizi anlamaya çalışmamız gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Zagars'dan Dikkat Çeken Yorumlar

Bayern Münih müsabakasını değerlendiren Arturs Zagars ise, iki maç arasında hazırlık için fazla zamanlarının olmadığını belirtti. "Onlar iyi bir takım. Arka arkaya 5 galibiyetleri var. Harika bir guard ikilisi ve yedekleri var. İstatistiksel olarak özellikle geçiş hücumlarında ve bire birlerde çok iyiler. Dribling üstü şutlarda başarı sağlayan isimleri var," diye konuştu. Zagars, taraftarlara da, "Lütfen her zamanki gibi enerjilerini getirsinler. Bu kesinlikle bize yardımcı olacaktır," mesajını iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.